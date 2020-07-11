海軍陸戰隊99旅3日發生橡皮艇翻覆意外，26歲上兵蔡博宇5日凌晨宣告不治、上士陳志榮家屬也在5日晚間同意放棄急救，宣告死亡，另外還有一名女姓士官受到輕傷、中士阿瑪勒道卡度重傷昏迷。「莒光園地」9日釋出最新影片，在翻覆意外中幸存的士官難過表示，當時聽到陳志榮、阿瑪勒道卡度大喊，要大家先救女性同仁，讓人感到相當不捨。

（圖／中華電視公司 YouTube）

海軍陸戰隊99旅步2營於7月3日在於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑似海象突變導致橡皮艇翻覆，共4人被送到海總左營分院救治。其中3人被以葉克膜施救，但蔡博宇、陳志榮接連過世，阿瑪勒道卡度昏迷，4個孩子還在等他醒來。

阿瑪勒道卡度孩子寫下祈福卡。（圖／臉書）

海軍司令部中將孫常德6日表示，此次意外排除人為因素和機械因素，綜合判斷海象增強、湧浪過高的環境因素。該地點距岸邊160公尺，水深為150公分，士官因為身穿救生衣，加上海浪等因素才會無法站立，但還是讓外界不解，士官為何無法順利執行自救。

（圖／中華電視公司 YouTube）

莒光園地9日釋出「勇猛剽悍永遠忠誠陸戰隊」影片，當時也在場的99旅步2營中士陳若盈表示，橡皮艇翻覆時聽到陳志榮、阿瑪勒道卡度大喊，要大家以救女性同仁為優先。他們捨己為人、秉持著陸戰隊「不放棄任何一位隊員」的精神，但卻沒有顧到自身安危，讓人聽了忍不住熱淚盈眶。

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(中時電子報)