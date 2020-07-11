江啟臣、朱立倫席間不停交頭接耳，談論廢考監。（趙婉淳攝）

外傳國民黨正上演三國演義，黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫各自拉攏高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜，備戰明年黨魁選舉，兩人今天共同參加日知學塾結業式，被問到國民黨祕書長李乾龍稱明眼人都看得出來朱立倫有企圖心，江啟臣哈哈笑出，隨後說這擺明來挑撥離間，他不會上當，至於是否要聯韓制朱，江強調絕對是子虛烏有、空穴來風，外界捕風捉影都不影響團結大於勝負的目標。

傳出前新北市長朱立倫近日積極向馬時代政務官請益，同時拉攏新北市長侯友宜分進合擊，瞄準2021年黨主席選舉，而黨主席江啟臣則藉由提名李眉蓁出征高雄市長補選，進一步與前高雄市長韓國瑜結盟，力保黨魁大位，黨內人士更形容韓、江、朱正上演藍營三國演義，朱如曹操，逼得東吳與蜀漢須結盟。

被問到此時，江啟臣上午參加台北市議員徐巧芯舉辦的日知學塾結業式前受訪似乎欲有準備，開玩笑地說知道媒體要問這題，接著笑談，「這絕對是子虛烏有，而且是空穴來風」，強調外界的捕風捉影，都不會影響團結大於勝負的目標。

江啟臣表示，目前國民黨的處境相當艱困，歷屆黨主席包括朱立倫在內，此時最想做的就是協助幫忙，讓面臨改革或挑戰之際的國民黨，能夠克服眼前困難。

媒體追問，是否感受到朱立倫的企圖心，江再度哈哈大笑，欲緩解緊張氣氛，隨後說「你擺明要來挑撥離間，我不會上當」，還透露平常和朱都有聯繫，知道彼此都要參加今天的活動，兩人要一同為年輕學員加油打氣，並提供實習機會讓年輕人參與公共事務，才可能讓年輕人從了解、認識、支持甚至加入國民黨。

媒體又問，是否要聯韓制朱，上演三國演義，江啟臣則說，「你還要問嗎？這要等朱市長一起來回答，我無法回答，但就是想太多」。江見到朱立倫抵達現場，立即喊「市長我有求救你」，朱則打趣地問，「他們（媒體）問那麼久怎麼還沒問完」。

(中時 )