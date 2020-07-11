受政府防疫影響，許多新婚陸配入台手續未辦理完成而無法來台。一名廣州的日語翻譯說，老公是台灣的設備工程師，兩人1月在大陸登記結婚，之後將公證書送到海基會，下個階段本要送呈移民署，移民署卻不接受、不辦理，兩人不只在台結婚手續沒辦完成，更已半年沒見面，直說：「感受到的是牛郎織女的無奈！」

該名陸女表示，她與來自台灣的先生認識，是因為老公所屬的公司，購買日本設備，需要日文翻譯，兩人則因工作而相識相戀，交往時期，工作忙碌，常是一兩個月才約一次會。不過在今年農曆春節前，在大陸登記結婚，老公則於2月回台北，開始在台灣辦理相關陸配登記手續，她也準備辭職，為了所愛放棄在廣州的優渥薪水與工作，到台灣定居，並計畫懷孕生子。

「一場疫情，讓我們的人生計畫被徹底打亂」，她提到，在台灣的手續還沒辦完，老公準備將在大陸領取的結婚公證書送到移民署，卻被移民署拒收，表明無法辦理這項業務，兩人不只結婚登記手續沒辦完，更長達半年沒有見到面，兩人更不斷寫信到總統信箱、陸委會、移民署，甚至也嘗試打電話詢問，但獲得的結果不是被踢皮球，就是訊息石沉大海，「心情非常低落，沒辦法走出來」。

她還說，婆婆更是憂慮萬分，看著兒子得上班，無法抽身，老人家多次為夫妻倆奔走，到處向相關政府單位、所在縣市政府反應求援，都沒有結果，「我婆婆已經60多歲，現在天氣這麼熱，我聽到她為我們到處奔波，於心不忍！」

衛福部長陳時中於本周三宣布，陸配及其子女來台時間仍沒有時間表，她直說，她的先生本來非常支持小英總統，如今夫妻二人卻因為政治因素而無法相聚，「我老公最近總跟我說，是民進黨政府迫害我，看著蔡總統只會大張旗鼓地搞政治，不顧人民」，並反問：「怎麼會變成現在這個樣子，我們求助無門，到底該怎麼辦？」

(旺報 )