高雄楠梓楠梓區德民黃昏市場昨（10日）發生一起購物糾紛，1名女子買烤鴨身上錢不夠，想跟店家賒賬又被拒絕，一怒之下竟出手打攤販，更扯的是，該女子被帶到市場辦公室後，竟然不顧身旁有人，直接脫掉褲子拉屎，被獲報到場的4名員警合力壓制後還繼續叫囂：「你想怎樣？」，讓周圍人看傻眼。

據了解，這名女顧客因為賒賬不成，竟出手攻擊攤販，導致2位攤販身上多處抓傷、挫傷，到醫院驗傷後，決定持診斷證明書向女顧客提出傷害告訴。

這起事件發生在昨天下午5點左右，儘管員警成功將失控的女子壓制、逮捕，但從附近民眾錄下的影片可以看出，壓制的過程十分辛苦，該女子名試圖將人壓制時，遭到對方大力拉扯頭髮，甚至人都要背上銬了，還對員警嗆聲說：「你想怎樣？」。

警方將女子壓制後，將人帶到市場管理室安撫情緒，不料她竟然情緒失控在管理室便溺，口出惡言辱罵現場執勤員警六字經、無恥、垃圾等不當字眼，並伸手拉扯警員頭髮，警方事後將她依妨害公務現行犯上銬逮捕，移送橋頭地檢偵辦。

(中時電子報)