大聯盟30支球隊之中，僅多倫多藍鳥主場位於美國境外，日前球團好不容易取得加拿大政府允可，回到羅傑斯中心（Rogers Centre）進行訓練，但稍早卻有媒體透露，如果藍鳥球員被看到在球場或是飯店外面徘徊，將會被罰錢，甚至會面臨到牢獄之災。

《TSN》記者米歇爾（Scott Mitchell)）稍早在推特上透露，根據多個消息來源，藍鳥球員們被告知，如果他們被看到在球場以外的地方逗留，將會被罰款75萬美元（約新台幣2200萬），而且還有機會面臨到牢獄之災。

對於這項政策，本季從密爾瓦基釀酒人轉戰藍鳥的新同學蕭（Travis Shaw）就不以為然，他在推特發文抨擊：「讓我來釐清，我們已經接受了為期兩週的隔離，我在球場外一個街口有租一間公寓，不過我不能使用。我無論如何都不會冒著公共安全或是不遵守規範，我想住在我已經付了錢的地方，這樣錯了嗎？」不過此篇推文已被蕭本人刪除了。

藍鳥將在7月21、22日飛往美國和波士頓紅襪進行2場熱身賽，然後繼續往南飛，24日到南灘和坦帕灣光芒進行開幕戰，至於29日的主場開幕戰在哪裡舉行，至今都還沒有確定。

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(中時電子報)