球王喬柯維奇(Novak Djokovic)不幸感染新冠肺炎，還遭到外界不斷批評。喬柯維奇告訴塞爾維亞媒體說：「最近我看到那些評論，非常惡毒。顯然這已經跨越一般的批評，好像有一股針對我獵巫的勢力。」

喬柯維奇因為舉辦表演賽Adria Tour導致疫情擴散，4位球員染病，上百人暴露在風險中，喬柯維奇已為此道歉。「他們想抓個大人物出來做為箭靶，把一切的錯誤推給他。我的動機很單純，只是想要幫助大家而已(慈善表演賽)，是非公道大家自有論斷，我當時有照規定來防疫，但事情可以有不同的處理方式，我認為我們應該記取教訓。」

美國疫情加劇，男網3天王可能都會缺席8月的美網，費德勒(Roger Federer)因膝傷報銷，納達爾(Rafael Nadal)、喬柯維奇都憂心紐約的疫情。

雖然美網也在疫情中開賽，他們有很嚴格的防疫措施，喬柯維奇挨罵主要是因為防疫鬆散，而不是頂著疫情打球。喬柯維奇說：「我個人沒有財務壓力，但我理解大部分人都需要打球才有收入，我尊敬他們在這種情況下開賽。」畢竟大家都要賺錢，沒辦法像他們幾位那樣瀟灑。

(中時電子報)