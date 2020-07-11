美國亞馬遜在周五（10日）早上寄出電子郵件，要求美國員工在一天之內刪除手機上的抖音（TikTok）應用程式，但不到5小時後，亞馬遜卻又表示這封電郵是個錯誤。據《yahoo！finacce》報導，上周五不只美國員工收到這封刪除抖音的信件，數小時後，位於歐洲的亞馬遜員工也收到同樣的信。

這封信上寫著：基於安全風險，與亞馬遜的電子郵件有往來的行動裝置上，不再允許使用抖音應用程式，假如你的裝置上有抖音，你必須在7月10日以前移除。目前，透過亞馬遜的筆記電腦的瀏覽器使用抖音是允許的。

亞馬遜要求員工在一天內處理掉抖音，但奇怪的是，沒多久後亞馬遜的發言人又寄出聲明：「早上寄給某些員工的電郵是誤發。我們對於抖音的政策一切沒變。」

根據研究公司Sensor Tower的數據，抖音在全球的下載量接近23億次，光美國的下載量就有1.8億次，約佔8.2％。美國總統川普多次公開批評中國科技公司涉嫌不法收集用戶資料，今年1月，研究公司Check Point Research甚至指出，「抖音存在多個漏洞可能使攻擊者能夠操縱用戶帳戶上的內容，甚至提取保存在這些帳戶上的個人機密訊息。」

《華爾街日報》周四報導，抖音正考慮進行公司變革，以進一步與中國保持距離，包括將其全球總部遷至美國，並創建一個獨立於北京母公司字節跳動（ByteDance）的獨立董事會。

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(中時電子報)