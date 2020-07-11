荒山夜谷，滿野肅殺，鬼齋狐、畫疵骨醜、魔羅殺手，三方衝突！畫疵骨醜運用點魂妖魔，分隔戰局。魔爪誅心受困百鬼，自顧不暇；另處鬼齋狐，身負愛子，卻仍沉穩應戰，不落下風。眼見戰局膠著，畫疵口誦密咒，隨之，驚見寄塵寰應喚而來，步步逼命！

南宮七郡內，向南宮率眾殲滅浮逃人，龐蒼遠挺身以抗，仇寇宿敵，刀劍交逢，頓起萬點金星！兵馬對接，卻是戰力懸殊，浮逃人縱有陷陣之志，猶節節敗退，就在此時，一支響箭劃過，隨之，瑯都將士湧現，局勢再起變數！

逆神之戰，最後關鍵，名劍絕世終於趕至，卻見創世神無威能橫掃，無鋒皇當場斷臂！摯友命危，名劍絕世悲怒交極，登時至聖如來之氣猛然爆發，劍神再臨！只見七皇終於會齊，極招衝擊，牽引神無體內誕鬼妄筆殘力爆發，空門頓現。請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第15章：真情不滅、生死斷；第16章：步步入局。

(中時 )