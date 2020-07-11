「藝文記者實驗室」在3天內一口氣密集安排了9堂專業課程。（海鵬提供）

為培育影視媒體專業人才，台中市影視發展基金會自9日起，首開先河舉辦為期3天的「藝文記者實驗室」，活動吸引眾多新鮮人報名，最後選出30名菁英學員，授予影視媒體專業學能。

「藝文記者實驗室」在3天內一口氣密集安排9九堂專業課程，除有報紙、電視及網路等堅強師資外，曾獲選《天下雜誌》「女性意見領袖」的光點華山電影館執行長陳伯任，更現場傾囊相授「電影上映的關鍵時刻」，一揭影響觀眾進戲院的各項重要因素，尤其探討新冠疫情對當前電影產業的影響時，獨到觀點令學員們大為欽服。

在業界素有「最美麗的執行長」美稱的陳伯任，除分享當前新冠疫情肆虐之於電影產業的影響外，並以台北「華山電影館」的經營為例，針對電影在上映時所面臨的變數，以及產業之於危機的因應措施，都做了與時俱進且詳盡的闡述，學員們不僅點頭如搗蒜，更驚嘆「這些學校都沒有教」。

特別的是，「藝文記者實驗室」學員們今天更直接展開實戰實習，現場採訪了由台中市影視發展基金會所舉辦的「行影‧臺中－李行導演九十耆壽影展」開幕記者會，並透過自己的IG、臉書及部落格等，作第一手的新聞發布。

最令他們興奮的是，竟能與「臺灣電影教父」李行，知名導演朱延平、黃玉珊、萬仁、賴成英、陳坤厚、吳功，亞太影帝石雋、中國小姐出身的女星王滿嬌，以及孕育於台中影視科系的女星蘇明明等傳奇影人真實相遇，親身參與了台灣電影史上輝煌的一頁。

為讓學員們全面瞭解台灣及全球影視產業，廣泛且正確獲得影視產業相關新知，以求能對產業作精準且正確的分析與報導。「藝文記者實驗室」除密集安排「電影產業分析」、「撰稿技巧培養」、「記者會實作」、「自媒體之路」、「世界影展實務」、「電影院經營」、「電視專題報導」等專業課程外，更有一堂「實作寫作指導」課，現場邀請「台灣四大報」中國時報、聯合報、自由時報、蘋果日報，以及中央社、Ettoday、Yahoo等一線影劇記者當場指導，讓學員獲益匪淺。

為期3天的「藝文記者實驗室」，將在今日課程結束同時遴選出5名實習記者，為未來「中山73影視藝文空間」活動作實況報導，除為台中市培育影視媒體尖兵，更將有助於未來台中影視產業的報導、行銷、推廣與執行。

(中時 )