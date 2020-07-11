罹癌讓人身心受折磨，女藝人何嘉文上節目分享，備受婆家寵愛的朋友患子宮癌，被迫要摘除子宮，原支持此決定的老公，竟在她身體好轉後，以朋友「不完整了」的原因拒行房，連婆婆都說，沒子宮就不是女人，讓朋友崩潰離婚。

何嘉文在節目《媽媽好神之俗女家務事》上分享，朋友結婚後，深得婆婆和老公的寵愛，婆婆都不會催促朋友生孩子，結果2年前左右，朋友決定想生孩子了，頻繁去看婦產科，卻在某次檢查中發現「子宮有癌症」。

何嘉文指出，由於發現的時間太晚，即便朋友還沒生過孩子，醫生也建議最好可以切除子宮，而朋友的老公當初也第一個跳出來支持，因為擔心留下來，恐會讓太太有生命危險，讓周遭的許多朋友都覺得很感人。

何嘉文表示，在某次聚會上，大家關心朋友的身體狀況，竟讓她崩潰大哭，原來朋友身體好轉後，卻再也沒有「夫妻之實」，因為老公覺得她已不完整，因此不願意與她行房，此事也讓夫妻倆不斷吵架。

何嘉文說，壓死他們婚姻的最後一根稻草，朋友抓到先生出去玩，原先寵愛自己的婆婆竟說「你把子宮拿掉，就不是女人了嘛！你要他怎樣這樣子」，讓朋友的爸媽痛心，直接帶他回家，而這段婚姻最後也以離婚收場。

(中時電子報)