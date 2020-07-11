美國單日確診飆破6萬人、累計確診316萬例新高，更有超過13.3萬人死亡，與此同時，美股周五（10日）又噴漲369點、衝上26075點，華爾街投資人無視每日確診數暴增，標普500指數連續5天收高，那斯達克指數續創新高。為何疫情擋不住牛市呢？專家認為可從陽性率（確診率）、低死亡率和重複計算等三個角度來解讀。

外媒報導，每個統計數字背後都是一條人命、很多企業仍在垂死掙扎，但華爾街分析師指出，市場交易不再關注確診病例數增加，而是聚焦死亡率和住院率等數據，這些數據可能決定政府是重啟防疫封鎖還是力推經濟復甦。

專家表示，只要死亡率有效控制，確診病例增加不必太在意。投資人可以忍受新冠病毒，也認為人們終究能夠克服疫情，且最糟糕的情況已經過去。儘管美國疫情持續惡化，經濟復甦面臨多重挑戰與不確定性，但美股為何頻創新高？可從以下三個理由來解釋。

理由一：陽性率

據Bespoke Investment Group的Paul Hickey的說法，由於假期周末的檢測減少，病毒陽性率可能會偏高。考慮到新冠病毒檢測量比前一周減少9%，因此7月4日國慶日當周造成全國陽性率升高的原因之一。

Hickey在報告中提到，國慶日假期使得檢測量大幅減少，導致陽性率激增，為4月底以來最高，但對住院率的影響很小。預計本周檢測數量和新增病例會反彈，而使陽性率降低。他補充，死亡率「目前仍然很低」。

理由二：低死亡率

LPL Financial分析師Ryan Detrick表示，他一直在關注新增病例和病死率之間不斷擴大的差距。他日前發布推文說，美國新冠肺炎新增病例的7天平均水平再創歷史新高，而死亡率創新低。

Detrick認為，感染本會導致死亡，但還沒有發生，這種分歧可能是股票接近新高的一個重要原因。

理由三：重複計算

在Fundstrat Global Advisors分析師Tom Lee看來，有些事件可能會對市場產生重大影響。一是藥品或疫苗的開發；二是近期疫情重災區病例減少，標誌當前美國疫情的頂點。

他認為，每個州都可以作為領先指標，並估計德州有80%可能已經過了高峰，而佛羅里達州採取重複計算方法，意指感染病患每次檢測呈陽性都當作一個新病例，即使該患者進行了多次檢測。

Lee又指出，每日死亡人數仍處於下降趨勢。儘管全美病例數幾周以來不斷上升，但並未出現全國住院和死亡人數激增的情況。這正在成為一種模式，因此未爆發壞消息甚至災難性消息之前，都會帶動股市再度勁揚。

由於疫苗發展有所進展，降低市場對疫情增溫的憂慮，美股周五（10日）收紅，道瓊工業指數上漲369.21點（或1.44%），收在26075.30點；標準普爾500指數上漲32.99點（或1.05%），收在3185.04點；那斯達克指數再創新高，終場上漲69.695點（或0.66%），收在10617.445點。

(中時電子報)