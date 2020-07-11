台東縣一名胡姓消防員9日深夜前往向陽山區搜救迷路受傷女山友，不慎跌傷，受困山區2夜，今天清晨空勤黑鷹直升機順利吊掛下山送醫。

43歲陳姓女山友在9日單攻嘉明湖，在向陽山攻頂下撤時，迷路走進峭壁山谷摔傷，胸部、左手、雙腳和背部疼痛，向外求援。

台東縣消防局關山大隊獲報後，9日下午立即動員第一波人員上山趕抵向陽山域，當晚9時許找到陳女；不過，胡姓消防員因山區黑暗不慎摔倒受傷。

由於陳女及胡姓消防員受困於峭壁、溪谷間，黑鷹直升機吊掛困難，昨天上午黑鷹直升機先載送10名消防人員上山，將受傷2人安置在可以吊掛處待援。

昨天下午黑鷹直升機前往吊掛，胡姓消防員讓陳女先行下山就醫，未料，直升機將陳女送下山後欲再度上山吊掛胡姓消防員時，山上氣候轉為惡劣，無法執行吊掛任務，胡姓消防員在同事陪同下滯留山區。今天清晨黑鷹直升機順利將胡員吊掛下山送醫。

台東縣消防局表示，這次事件，台東縣消防局共出動4梯次20名消防人員、高雄市消防局出動2梯次8名消防員，台東林管處、米亞桑協力人員也給予協助，空勤黑鷹直升機出勤4航次。

(中時電子報)