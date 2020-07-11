民進黨嘉義縣立委蔡易餘今在臉書透露，父親蔡啟芳住進台大醫院，今早進行「肺部移植手術」，此決定經過三兄弟討論，也謝謝醫生們的協助。消息曝光後，不少政治人物都紛紛湧入臉書幫忙給予祝福，盼他能早日康復。然而，其實蔡啟芳在2017年時，曾因為了要求總統蔡英文特赦陳水扁，向蔡易餘嗆聲，要求儘速排審《赦免法》，否則將斷絕父子關係。

蔡易餘今在臉書寫下，「今晨八時也是現在，我父親會進入手術房，昨晚11時緊急通知了哥哥扶原，並且委由弟弟易達代表我們三兄弟共同決定父親接受肺部移植手術！」

消息曝光後，不少網友也都紛紛到臉書給予祝福，盼蔡啟芳能早日康復。然而，在2017年時，被封為「立院三寶」之一的蔡啟芳為了要求蔡英文總統特赦陳水扁，曾在臉書上貼文，「本人在此聲明，立院本會期蔡易餘是司委會召委，如不把《赦免法》之修正案排入議程，那父子關係就結束！」

據《中國時報》報導，當時蔡易餘曾回覆，父親很明顯是在講「幹話（指浮誇的言詞）」，大家都知道他父親是「講幹話之王」，但既然父親都說了，就得思考接下來怎麼做；他也笑稱，父親很清楚本會期無法審查，只是故意這麼說話，「可見好像蠻想斷絕的」，但他現在正努力維繫父子關係，應該不會影響父子情誼。

不過，後來蔡易餘辦公室也解釋，「幹話」是指浮誇的言詞，但不是氣話也不是垃圾話。

至於父子關係「真相」？據《工商時報》報導，2008年，蔡啟芳打算參選立委，蔡易餘也義不容辭地回嘉義替爸爸輔選，並利用自己的所學展開選民服務，舉凡債務糾紛、車禍、土地分割或遺產糾紛等，民眾有任何法律煩惱都跑來找他。雖然後來蔡啟芳落選，但幾年後蔡易餘憑藉著長年在地方所累積的好口碑與廣泛支持，成功選上第九屆立委。

綽號「蔡市仔」的蔡啟芳，仕途交棒給兒子蔡易餘之後，自己也閒不下來，曾在嘉義市開設小吃店，賣古早味小吃虱目魚豆簽羹，道地南部的氣味，店名「做嘜固」，大家解讀為「做不久」，而他也說食材來自布袋，在地、新鮮，當天現做現賣。

(中時電子報)