國民黨連續兩屆大選慘敗，支持者流失，加上日前黨內改革委員會淡化九二共識的建議也引發熱議，國民黨的價值到底是什麼，對此國民黨主席江啟臣今天表示，中華民國憲法內寫明的價值就是國民黨捍衛的價值。

江啟臣出席國民黨台北市黨部12區新任主委聯合授證典禮致詞時指出，很多人問國民黨的核心理念價值是什麼？中華民國憲法寫的就是國民黨堅持的價值，憲法寫明自由民主民有民治民享就是國民黨的價值，也因為有中華民國的存在才有一中各表，所以國民黨的價值一直都在，做為國民黨員，被別人問到國民黨的價值時，可以大聲的回應：就是捍衛中華民國與中華民國憲法主張的價值。

因應高雄市長補選，他認為這是大選敗仗後國民黨反攻的機會，呼籲現場黨員積極打電話向住高雄的親友拉票。

國民黨台北市黨部12區新任主委名單如下（其中六人為續任），大安區黃文雄，文山區宋苡瑋，中正區蔡秀玲，萬華區郭紀鳳珠，大同區陳之貴，中山區劉水生，信義區高艷秋，松山區張純芳，內湖區蘇鈺英，南港區王派清，北投區蕭景田，士林區林政毓，而這也是首次由黨主席親自出席頒證。

(中時 )