太陽當家射手戴文布克最近盛傳考慮離隊跳槽尼克，除了因為他跟尼克新任管理階層關係密切，《亞歷桑納共和報》記者倫金更在11日爆料，其實布克早在去年夏天就對太陽高層不滿，原因是布克希望太陽招募羅素，但太陽並沒這樣做。

戴文布克從高中時期，就跟羅素成為好友，兩人更在2015年同時報名NBA選秀，結果布克第13順位被太陽選走，羅素則在第2順位就被湖人挑上，布克始終想跟羅素同隊打球，去年夏天就在積極鼓吹太陽挖來羅素，沒想到事與願違。

因為太陽高層認為，曾在湖人引發隊內紛爭(刻意公開尼克楊偷吃影片)的羅素，很可能帶給戴文布克很壞的場外影響，所以去年夏天比起追逐羅素，太陽更想招募後來加盟黃蜂的洛席爾，最後以3年5100萬美元合約簽下盧比歐擔任主控。

眼見自己的建議遭到太陽高層刻意忽視，戴文布克早已心懷不滿，眼見自己本季仍然交出場均26.1分、6.6助攻與4.2籃板的優異數據，太陽卻只拿到26勝39敗、位居西區第13，布克當然更加不想留在太陽，接下來很可能高喊「賣我」！

(中時 )