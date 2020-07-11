國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫今天共同參加日知學塾結業式。（趙婉淳攝）

外傳國民黨正上演三國演義，黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫各擁兵馬，劍指明年黨魁選舉，被問到此時，朱上午受訪表示，可能是疫情追劇太入迷，現在是中華民國，幾千年前跟現在完全不同。至於國民黨祕書長李乾龍稱明眼人都看得出朱立倫的企圖心，朱堅定表示，每個人都有企圖心，在旁的江啟臣則緩頰，今天的企圖心是為了年輕人。

朱立倫強調，在黨主席江啟臣的領導下，國民黨真的需要努力與加油，他和江有共識，就是有愈來愈多力量支持國民黨，國民黨才有希望，單靠黨內的力量絕對不可能成功，因此要靠外面的民間力量，

朱立倫直言，如今國民黨這麼慘、爛、小的情況下，若還要爭鬥，「唉！真的是不要被綠營見縫插針，若藍營還隨之起舞的話就很慘」。

媒體詢問，黨祕書長李乾龍日前指稱明眼人都看得出朱立倫對明年黨魁有企圖心，朱堅定表示，每個人都有企圖心，在旁的江啟臣則緩頰稱今天的企圖心是為年輕人，朱附和，希望每一位年輕人都有企圖心，成為中華民國的希望。

媒體追問，江啟臣聯韓制朱，朱立倫則拉新北市長侯友宜、前總統馬英九，布局黨魁選舉，江強調現在只有「防綠聯盟」，朱也表示認同，還打趣地說，「防朱的部分可能要問房東」，因此沒這回事。

朱立倫說，綠營一定希望藍營紛爭愈多愈好，但國民黨要讓年輕人看到希望，關鍵在於培育下一代，一開始日知學塾也被人定位成另一個系統，但其實都是同一個系統，國民黨不能僅靠單一方來做，而是要匯集社會力量。

(中時 )