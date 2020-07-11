員埔路祈安路祭普度法會，1600桌普渡供品陣容壯觀。（吳敏菁攝）

員埔路祈安路祭普度法會。（吳敏菁攝）

員埔路祈安路祭普度法會。（吳敏菁攝）

員埔路祈安路祭普度法會，道路封閉。（員林市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

新闢建員埔路通車不到一年，就發生過2起死亡，大小事故22件，28人輕重傷，「抓交替」掀起惶恐不安，員林市、埔心鄉、大村鄉3公所，聯合沿線承天宮、福天宮、慈天宮、三聖宮、五通宮、五龍宮、靈聖宮、護安祠等8家宮廟，11日上午舉辦祈安路祭普度法會，1600桌普渡供品陣容壯觀，並從10日上午8時起至12日上午8時止，雙向封路、禁止通行。

員埔路去年8月31日通車，全長3公里、路寬30米，彰化縣政府斥資8.5億元打造，通車後埔心到台1線中山路車程只需5分鐘，紓解交通瓶頸。道路又直又寬，一些駕駛越開越快，車禍頻傳。

這次路祭，彰化縣長王惠美開香，承辦寺廟承天宮主任委員蕭明仁等人與會，藉由傳統宗教科儀，吉時準時開香，王惠美感謝公私合力合辦這次法會，盼透過宗教祈福的方式讓用路人更加平安。「要神也要人」，神明在無形中保佑民眾

，也呼籲大家在行車時該減速時就要減速，才能行的安全。

員林市長游振雄表示，員埔路通車後事故不斷，在地方居民要求下，舉行大型祈安路祭普渡法會。共準備1600桌普渡連桌供品；法會持續一整天，晚間「鍾馗押煞」，確保用路安寧。

議員曹嘉豪指出，員埔路沿途許多小型農路，路口狹窄、視線不良，大路車子快駛，小路車子衝出，險象環生，是需要強化再改善。

這次陣容龐大的路祭，集結政府和民間的人物力，立委謝衣鳳、陳素月、議員劉惠娟、陳玉姬、凃俊任、員林市長游振雄、埔心鄉長張乘瑜、大村鄉公所機要秘書鄭俊良、大村鄉民代表會主席游振府、五通宮主委游博程、護安祠主委葉天生、五龍宮主委黃也早、福天宮主委賴文昌、慈天宮主委高金定、靈聖宮主委吳景亮、縣府民政處長賴致富、各宮廟代表、各級民意代表及地方仕紳等都到場，依循開香、祈福

、普度、送煞等儀式，將持續一整天，祈求人車平安。

(中時 )