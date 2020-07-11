曾珮瑜鼻血試裝照。（翻拍自曾珮瑜FB）

演員楊懿軒（左起）、曾珮瑜、睦媄將與娃娃機搖桿多人運動一同轉戰中南部。（双喜電影提供）

上映首周全臺票房冠軍，為下半年國片市場成功打響頭炮的電影《破處》，主演曾珮瑜、楊懿軒、睦媄等人，11日將前往台中、台南、高雄等地戲院見觀眾，辣到噴鼻血的「地方姊姊」曾珮瑜還在FB預告憑《破處》票根送好康，她將領隊在廳外娃娃機台跟大家玩「搖桿遊戲」。

影壇新人楊懿軒首部電影就擔綱主演大樑，電影裡更分別與曾珮瑜及校花睦媄各有教觀眾臉紅的對手戲，而對手的演員們也各有不同的銀幕體驗。近日接受《君子雜誌 Esquire 國際中文版》專訪的睦媄，以有別電影裡的風格性感入鏡，她表示自己在電影裡雖是校花，但過去學生時代的她絕對稱不上是校花，反而還曾因為在學校管太多而被同學責難，但她也希望透過電影裡的情節，告訴大家：「相對於顧慮男友、一直勉強自己去迎合對方，我認為女孩更應該留意自己的感受。」

睦媄表示上映後自己還會偷偷到戲院買票看觀眾反應，她說：「我自己私下也偷偷跑去電影院和大家一起看，現在已經3刷了，除了看觀眾會有什麼反應之外，自己也獲得更多不同面向的觀點。」

(中時 )