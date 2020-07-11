兩位熟悉情況的消息人士透露，全球智慧手機代工大廠及蘋果供應商鴻海計畫投資10億美元在印度南部成立一家蘋果手機組裝廠，以加速中國以外的全球化布局。

路透11日報導指出，蘋果手機的兩大主要生產基地皆位於中國，分別是鴻海在河南鄭州和廣東深圳龍華的工廠。由於中美貿易戰及新冠肺炎疫情對全球供應鏈的衝擊，一些代工廠被迫尋找中國以外的生產基地。

其中一位知情人士表示，鴻海將在印度的Sriperumbudur投資建新工廠，該工廠距欽奈市(Chennai city)以西50公里，工廠將組裝iPhone XR，計畫在3年內完成。目前鴻海在印度已有組裝低階蘋果手機的工廠，鴻海另外也為中國手機廠商小米代工生產。

消息人士表示，蘋果強烈要求旗下客戶把產線移出中國，鴻海此舉是配合蘋果的要求，不然不會沒事把生產線移出中國，畢竟轉移生產線的成本是很高的。

(工商 )