知名民歌手凃佩岑，數十年前參加大學城第一屆大專創作歌謠比賽，以《曾經擁有過》獲第五名，也開啟她的歌唱生涯，近日上節目時聊起感情史，透露曾與一名學長交往十年之久，最後卻收到男方結婚喜帖，才讓她驚覺從正宮淪為小三。

凃佩上電視節目《單身行不行》談昔日感情。（影片／Youtube）

凃佩岑日前上電視節目《單身行不行》，她透露當時參加《大學城》時，結識年長9歲並擔任高階主管的學長，長時間相處讓兩人日久生情進而交往，不過男友卻因為對外辦活動認識許多女學生劈腿，但她不僅沒有阻止，反而在男友跟別的女生交往遇到挫折時，還當起心靈導師陪伴對方療傷，沒想到卻在交往第十年時，男友因為別的女生懷孕決定結婚，但更傻眼的是，男方希望婚後兩人能繼續維持關係，這才讓凃佩岑意識到要在這段十幾年感情中「委屈是不可能求全的」。

不過男方婚後兩人在工作上仍維持合作關係，藕斷絲連的情況下讓她從正宮變成小三，18年的青春因為自己的執迷不悟，最後只剩一場空。

(中時電子報)