因香港應疫情升溫，港府由今日凌晨起收緊防疫措施兩星期，包括餐館顧客人數入座為6成，每桌最多8人，酒吧及酒館不可多於4人一桌。

而警方就預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例更新並已生效，凌晨於巡查期間向5間酒吧負責人作出口頭警告，提醒市民配合規例要求。隨著防疫措施收緊，餐飲聯業協會會長黃家和在一電台節目上估計，飲食業生意本月有2至3成跌幅，擔心疫情若持續爆發，當局再收緊防疫措施，生意會進一步受損。

他說，很多餐館近期推出不少優惠，業界可以薄利多銷，但最怕是「薄利不多銷」，一些餐廳、婚宴場所的優惠可能需要調整。

現代管理飲食專業協會主席梁志偉表示，近日不少顧客取消訂座，又說自父親節放寬限制措施後，部份餐館希望「盡做」生意，可能忽略了每張桌之間保持1.5米距離的規定。

出席同一節目的汽車交通運輸業總工會計程車司機九龍分會主任杜燊棠指出，市面的病毒檢測費用太高，計程車司機難負擔，促請政府提供資助。

(中時 )