霍啟剛發文。（圖／翻攝自霍啟剛 Kenneth Fok臉書）

被封為「豪門清流」的霍英東家族之第三代長孫霍啟剛昨(10日)在臉書悼念澳門賭王何鴻燊，他透露何鴻燊和他爺爺霍英東在事業上是好夥伴，私下也是知心好友，而他和跳水皇后郭晶晶的豪門婚姻更是何鴻燊一手牽成，「回想起來他亦算是我和晶晶的『媒人』」。

41歲霍啟剛可謂人生勝利組，過去他曾和呂慶欣、盧恬兒等人傳緋聞，後來爆出和大陸跳水冠軍郭晶晶交往，兩人2005年購入豪宅曝光，2012年註冊結婚，育有1子2女，家庭生活幸福，被指最沒架子的富二代家庭，先前端午節一家三口坐纜車上山一日遊，大享平民幸福。

近日賭王何鴻燊過世，和何家有長遠交情的霍啟剛發文哀悼，寫下：「今天各方好友正式送別何博士，過去與何博士相處的畫面，一幕幕在腦海回放：他的風趣幽默、他的和藹親切、他說的大道理...何博士與我爺爺相知相交數十載，在公是最佳拍檔，在私也是知心好友」。

霍啟剛也說，2004年大陸金牌運動員造訪香港，何鴻燊邀他們現身澳門，霍啟剛便在船上認識郭晶晶，兩人當時第一次交談，結下緣分，算起來何鴻燊可說是這段豪門婚姻的媒人，他敬佩賭王一生對香港、澳門的貢獻，並向他的家人致以誠摯慰問。

(中時電子報)