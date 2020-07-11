「給別人摸也不要給你摸！」75歲張男10日晚間於新莊區在家上想愛撫妻子卻遭妻子拒絕，張男懷疑妻子外遇，先失控以磚塊砸妻，隨後拿水果刀朝妻子頸部刺去，再自殘腹部；警方到場用以辣椒水制伏，並將兩人送醫後無生命危險，訊後依傷害罪嫌送辦。

據了解，張男是汽車維修工，與64歲張姓妻子育有一子，三人同住新莊區新莊路，張男近來見妻子外出買菜，返回家中就立即到浴室梳洗，他懷疑妻子有外遇，張男不與妻子溝通，選擇用酒麻痺自己。

張男10日晚間9時許又在家中喝酒，見妻子走到客廳，他興起熊熊慾望上前欲朝妻子身上「來摸一下」，張妻不從將張男推開，並嗆張男「去給別人摸也不要給你」，張男立刻勃然大怒，隨手拿起地上磚塊往妻子身上丟去。

妻子立刻閃避突如其來的攻擊，張男見妻躲開再拿起水果刀，朝著張妻左頸後方刺去，張男見妻血流如注後，也拿起水果刀朝自己左腹部劃去；事後警方獲報趕抵，張男仍手握水果刀，在不斷安撫下張男仍情緒躁動，警方遂朝他噴灑辣椒水順利壓制，並將張男及妻子送醫急救，所幸兩人都無生命危險。

新莊警分局偵查隊長林振瑞表示，此事為先生酒後暴力衍伸的家庭糾紛，詳細原因仍待調查釐清，警方將協助張妻申請家暴令，偵訊後也將張嫌依傷害罪移送法辦。

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