罷韓投票當天，已故高雄市議長許崑源在住處跳樓輕生，遺孀林絲娛今天前往高雄地檢署控告民進黨台北市議員梁文傑等7人侮辱誹謗死者罪。對此，資深媒體人王瑞德分析，認為成案的可能性不高，但是梁文傑的風險比較高，雖然梁有道歉，但是到了法庭，要法官和檢察官的認定。

許崑源身亡風波不斷，林絲娛10日率8位國民黨議員至高雄地檢署按鈴控告不實謠言及傳聞。林絲娛表示，經過與專業人士與律師的討論後，已收集齊了所有證據，決定正式向名嘴姚立明、台北市議員梁文傑及桃園市議員王浩宇、施明德妻子陳嘉君、台聯政策部專案研究員朱俊彥、網友許耀中及簡筱倩等人提告。

對此，王瑞德在政論節目《台灣最前線》上表示，高雄市地檢署的單位跟警方單位10日針對之前許崑源的死亡，以自殺結案。對於之前外傳的賭博，檢警也查無相關事情，所以林娛絲提告是她的權利，而在台灣的法律裡面還誹謗名譽的告訴，林可以提告刑事和民事，而她提告的對象除了梁文傑和王浩宇外，還包括名嘴和在網路上發言的人。

王瑞德直言，林娛絲認為這些人的行為污辱到她先夫的名譽，在台灣的妨礙名譽裡面，有包括誹謗和公然侮辱，對死者也一樣成立。這裡面所告的7人，梁文傑可能風險較高，因為梁有在臉書po 出不適當的話，雖然梁後來刪除且道歉，但是梁刪除和道歉動作就是自覺不妥和悔意，稍微做了修正。可是到了法庭，法官和檢察官怎樣認定又是另外一回事。王瑞德認為，林絲娛告了之後，誹謗罪不成立的可能性還是高過成立的。

王瑞德更再次呼籲，本來有可能問鼎總統的首爾市長朴元亨因為疑似涉及性騷擾事件而自殺，任何一位政治人物，很可能有憂鬱症纏身，或是對政治有失落感等情形，都盡量不要採取這樣的方式。

對於被林絲娛提告，王浩宇在臉書不解表示，不知道要告什麼，讓許議長平靜離開，不好嗎？而梁文傑表示，第一時間就道歉，對於被告，他尊重。

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(中時電子報)