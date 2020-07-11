桃園市一名方姓男子以每小時2千元為代價，媒介、容留女子圍法從事性交易，警方喬裝上門當場逮獲方男和一名身材火辣的越南女子。桃園地院依犯圖利容留性交罪判方男有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元。

（圖／論壇）

判決書指出，方男以提供行動電話門號、租屋之方式，從2017年12月底租屋，與友人一起從事容留女子與他人性交，每小時收取2千元牟利。他在捷X論壇刊登暗示性交易的文章「柔情舒壓服務，一切哥哥為優先，讓你不虛此行！」文中並附上身材火辣的正妹照片，並留下行動電話號碼，供網友聯絡使用。

（圖／論壇）

2018年5月8日一名巴姓員警喬裝男客，上門找一名暱稱為「櫻桃寶貝」之女子，約定性交易價格為2千元。巴警到場後被櫻桃寶貝帶進房間，她一關上門火速脫光身上所有衣服，想要速戰速決；巴警立刻表明身分並將這名越南籍的櫻桃寶貝逮捕。

（圖／論壇）

CTWANT搜尋該論壇，至今仍然是滿滿的性交易暗示文章，業者與從事性交易的女子多如過江之鯽，實在是抓不勝抓、防不勝防，讓警方也相當頭大。至於方男則因為只有高中畢業且從事油漆工，加上犯後坦承犯行，讓法官只判他有期徒刑2個月，可易科罰金6萬元，全案可上訴。

（圖／論壇）

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(中時電子報)