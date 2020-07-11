新冠肺炎重創全球經濟，國際觀光旅遊業首當其衝，航空業更是面臨「史上最嚴峻寒冬」，不僅澳洲航空與加拿大西捷航空已於6月底宣布裁員，現今連一向以提供高級服務的阿聯酋航空也被迫裁員9千人，並表示恐怕還會裁更多。

據英國廣播公司報導，阿聯酋航空（Emirates）總裁克拉克（Tim Clark）表示，受疫情影響，阿聯酋航空預計裁員多達9000人，這是阿聯酋航空第一次對外公布具體的裁員人數。

阿聯酋航空先今約有6萬名員工，不過克拉克表示，公司先前已經裁員10%，但恐怕還要裁更多，大約要到15%。不過他也表示，相較於其他同行，阿聯酋航空並不像其他家那樣糟，在疫情爆發之前，還是阿聯酋航空「正邁向有史以來最好的一年」，但疫情確實導致公司命運急遽改變。

報導指出，當前有4500名機師的阿聯酋航空，本周至少會裁掉700人，也就是在疫情爆發後至少1200名機師被裁員。而這一波裁員的機師中，大多是空巴機型的駕駛員，波音則較少受影響。由於阿聯求航空的空巴A380機型可載客約500人，波音777機型反而較少，故波音較適合這段飛行量較少的時期。

此外，代表全球290多家航空業者的國際航空運輸協會（International Air Transport Association）預測，今年全球航空業將損失超過840億美元，失去至少1百萬份工作機會。

(中時電子報)