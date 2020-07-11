國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫今天共同參加日知學塾結業式，兩人均聚焦向青年喊話，朱致詞時表示，政治並不一定是立法院吵鬧、爭權奪利，更多是關心社會議題，隨後江說，現在年輕人對國民黨印象並不好，因此要主動接觸年輕人，用實際行動告訴年輕人，「面對現實才有可能改變」。

朱立倫致詞表示，在二十一世紀全球化、市場化、經濟快速成長下，年輕人對公共事務缺乏信心與興趣，看到大家走出私領域表達對公共事務的關心感到佩服。

朱立倫指出，政治並不一定是立法院吵鬧、爭權奪利，更多是關心弱勢、能源、勞工、社會平權等議題，腳踏實地地做事，提醒參與學員勿莫忘初衷。

朱立倫語畢，主持人當著國民黨主席江啟臣的面，「謝謝朱主席」，隨後改口稱「朱市長」，場面一度尷尬。江啟臣致詞說，政治與公共事務的參與要實作，要親身參與、親自體驗，唯有經過親自參與與體驗，才能了解政治實務中遇到的困難，在不同環境中，用何種方法來處理與解決。

江啟臣坦言，還沒擔任黨主席前，很難想像黨主席面臨的黨內困難與問題，包括人、錢、選舉提名、各縣市地方黨部大小事的問題，以及與議會黨團、立院黨團溝通協調等，都需要親自參與才能真正感受到，同時需要溝通對話。

江啟臣表示，現在年輕人對國民黨印象並不好，也不會主動接觸國民黨，但我們應該主動接觸年輕人，「要面對現實才有可能改變」，用實際動作告訴年輕人，國民黨願意面對環境現實，願意採取行動改變現狀與困難。

(中時 )