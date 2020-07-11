今（11）日上午10時30分許，新北市永和區文化路某建築工地，施工中不慎挖破瓦斯管線，造成瓦斯外洩，新北市消防局獲報，隨即到場疏散附近住戶，畫設警戒區，並佈水線灑水降溫，經永和區公所、瓦斯公司及建商協調，決定先關閉瓦斯，由施工單位回填土方，再由瓦斯公司接續處理洩漏問題。

(中時 )