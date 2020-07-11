一名懷孕女移工6月18日到雲林縣某婦產科尋求墮胎，因懷孕超過24周，墮胎不成離去後10天，她在診所抽的血被驗出愛滋病陽性，女移工卻如人間蒸發，據了解她似有4名男友，雲林縣衛生局通報警察局、移民署，目前正通緝中。

雲林縣衛生局表示，6月18日接獲轄內某婦產科診所通知，8日有1名印尼籍女子，在2名印尼籍男子、1名印尼籍女子陪同下，到診所自費掛號就醫，要求人工流產。

該名懷孕女移工未提供證件，陪同的男子口頭提供女子個資姓名、工作地點、手機號碼，醫師進行超音波檢查預估胎兒約24周，不建議進行人工流產，並抽血檢驗HIV（愛滋病），未料檢驗報告初篩陽性，疾管署所屬實驗室24日複驗也是陽性。

衛生局根據在診所所留下地址查訪，發現她當時留下的個資是冒用沿海某鄉鎮的一名女看護的居留證資料。

衛生局人員再打電話到就醫時所留下的手機號碼，有一名印尼籍男子接聽，該男子表示人在外縣市，隨即掛斷電話，不再接電話。

衛生局通報雲林縣警局、移民署專勤隊，隨後到診所取得監視器錄影畫面，也請衛生所的印尼籍志工協助定期傳簡訊到上述手機，告知衛生局已找到可以安置的中心，請她出面安心待產，若收到訊息，盡速與衛生局連繫，但迄今石沉大海。

雲林縣衛生局向警方報案後，警方以該名懷孕女移工盜用另一名印尼籍看護之居留證資料為由，依詐欺罪嫌調查，並展開家戶訪查及通緝。

衛生局長曾春美表示，目前該名染愛滋病的懷孕女移工如人間蒸發，由警方通緝中，傳聞她有4個男友的說法，必須先找到人才能做疫調。全縣境包括雲林第二監獄受刑人在內，愛滋病罹患人數約600名。

(中時 )