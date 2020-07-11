新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝）

新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝）

新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝）

新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝）

今天早上的10點40分，位於新北市永和區文化路113巷上，因此路段的施工過於激烈，執行廠商不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險，警消人員已前往緊急處理當中，並佈水線防護及加強通風，並疏散住戶、劃定警戒區，目前由相關公所、瓦斯公司、建商共同協調後，決議由施工單位先填土完全，再處理瓦斯洩漏部分。

(中時電子報)