新北永和施工激烈 瓦斯管線破裂氣體亂洩 12:092020/07/11 中時電子報 林俊翰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝） 新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝） 新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝） 新北市永和區文化路的路段，因施工過於激烈，不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險。（讀者提供／林俊翰翻攝） 今天早上的10點40分，位於新北市永和區文化路113巷上，因此路段的施工過於激烈，執行廠商不慎將瓦斯管線挖破，疑似有氣體外漏的危險，警消人員已前往緊急處理當中，並佈水線防護及加強通風，並疏散住戶、劃定警戒區，目前由相關公所、瓦斯公司、建商共同協調後，決議由施工單位先填土完全，再處理瓦斯洩漏部分。 (中時電子報) #瓦斯 #瓦斯管線 #永和區 #氣體 #113 也許您會感興趣 推薦閱讀 法商亞東工業中港加工區新廠與廠辦大樓今日動工 15:412020/07/07 財經 法商亞東工業氣體台中新廠動土 預計明年3月完工 19:422020/07/07 財經 永和仲夏夜之夢 流行樂曲演唱會11日登場 18:262020/07/10 寶島 永和工地挖破瓦斯管線路基塌陷！ 消防隊灑水警戒 12:022020/07/11 社會 社會熱門新聞 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 七星潭1夜3戰國三生女師外型曝光 是「甜美小隻馬」 - 社會 絕美BMW女業務換制服！全黑緊身小洋裝 「自備氣囊」＋雪白長腿 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。