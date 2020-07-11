立法委員王世堅10日在政論節目痛批全國校園裝冷氣明明是蔡英文總統提出，行政院長蘇貞昌將球做給女兒蘇巧慧；蘇貞昌11日對此回應，他常常從自身經驗來產生想法及政策，蘇巧慧身為母親，說出來的話就是全國媽媽的心境，以自己的經驗來說話才是最實際的。

王世堅昨日在政論節目上表示，裝冷氣政策是蔡英文提出來交代行政院做的，但蘇貞昌卻說是蘇巧慧在立法院質詢他，還說孫子也向他反映學校很熱，認為蘇貞昌無法聽到人民的聲音，要施行政策竟只能靠家人私下說給她聽，質疑根本是家天下。

蘇貞昌指出，自己說政策都是從自己的經驗來當作心境，蘇巧慧身為媽媽、那他說的話不就代表著全國媽媽的心境嗎，自己說話從來不會好高騖遠、也會接地氣，講的這些都是親身體驗後產生的心境，

蘇貞昌表示，以往地方因為沒有冷氣常遭批評，相當苦惱，現在中央大力補助，2年內可以完全國裝設冷氣，這是所有人都可以受益的，包括老師、小朋友、家長，是相當受歡迎的政策。

(中時 )