陳其邁批李眉蓁，還沒看到她提出什麼跟韓市長不一樣的政見。（陳其邁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁11日上午參加橋頭馬術治療課程開訓典禮，外界認為有暗酸韓國瑜「賽馬」政策的意味。對此陳其邁強調，政策要經過務實、可行的計畫再提出會比較好，他更批對手李眉蓁「還沒看到她提出什麼跟韓市長不一樣的政見」。

陳其邁表示，賽馬場的問題已經被香港馬會打槍兩次，高雄市必須利用地理環境優勢向國際行銷，這才是大家喜歡來高雄的原因。

陳其邁再批，假設政策想到什麼做什麼，例如挖石油或憑空的想法而沒有計畫，要實現非常困難。陳其邁強調，他會盤點高雄的優勢條件，來吸引更多國際旅客來高雄觀光旅遊。

針對對手吳益政先前力邀兩陣營7月18日一起辯論一事，陳其邁回應，他已經做好準備，也隨時歡迎三個候選人不管是透過政見發表會或是其他方式，都可以提出政策討論，也希望各候選人多走走看看，都提出務實可行的政見。

陳其邁強調，他的政策包括產業、未來高雄市的城市規劃，目標都是發展經濟、促進就業、加快建設，同時兼顧環境保護等，全面性的讓高雄在下一波的國際競爭裡面能夠升級。

特別是李眉蓁，還沒看到她提出什麼跟韓市長不一樣的政見，甚至在產業政策或是解決高雄市所面臨的環境或其他議題，都還沒看到。

高雄市長補選,民進黨,陳其邁,國民黨,李眉蓁,民眾黨,吳益政,賽馬,橋頭科學園區,環評,有機農業

(中時 )