新冠肺炎疫情全球延燒，為了找出新冠病毒對人體造成的影響與解方，各國醫學家都在努力找答案。美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國病理學家針對感染新冠肺炎去世的死者進行解剖，結果發現，新冠肺炎死者，身體都出現嚴重血栓，這些血栓不但凝結在肺臟、心臟、腎臟等器官的大血管中，就連在微血管裡也發現了。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，病理學家指出，他們解剖因為新冠肺炎致死的病患遺體，最別的發現之一，就是查出這些死者體內，全都出現血栓症狀。紐約大學朗格尼醫學中心病理學系主任艾米．拉普基維奇博士（AmyRapkiewicz）接受CNN採訪時表示：「雖然已知新冠肺炎患者會出現血栓問題，但實際的影響程度與範圍，相當誇張」。

艾米．拉普基維奇博士說：「透過屍檢知道血栓對人體的影響，但發現這些死者的血栓情況不僅在大血管出現，就連在小血管、微血管中，全是如此。」其相關發現的研究報告，刊登在6月底發行的國際醫學期刊《刺胳針》（TheLancet）旗下子刊《電子臨床醫學》（EClinicalMedicine）上。

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(中時電子報)