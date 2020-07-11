這幾天清晨出門，別忘記抬頭看彗星！近日網友熱心分享拍到的彗星照片，氣象局長鄭明典在臉書上開心的說，北中南東，全台灣拍到的彗星照片都到了！他建議民眾保握時機觀看彗星，而最佳觀測時間就在7月下旬。

鄭明典表示，這顆彗星叫做尼歐懷茲(NEOWISE)，編號C/2020 F3，是在今(2020)年3月27日才被發現，最早觀測到這顆彗星的是軌道525公里高的NEOWISE衛星上的太空望遠鏡，衛星全稱「he Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer」，是2019年美國太空總署發射的衛星。

尼歐懷茲彗星在7月3日通過近日點，最接近太陽時的距離約4千3百萬公里，大約是水星距太陽的平均距離。

鄭明典指出，清晨觀測的最高仰角日期應該就是這幾天，接下來仰角越來越低，會越來越難觀測，直到它繞到太陽的另一面，也就是日落之後的西北方天空。最佳觀測時間是7月下旬，仰角會比這段時間看到的還高。

(中時電子報)