◎熱氣球收入園費 台東人享優惠

台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月11日起至8月30日熱鬧展開，活動期間園區內平日將收30至100元清潔費，假日50至200元，台東縣民或於台東縣內服務、就學者，只需100元，便可享無限次進出好康。

◎宜蘭童玩星光樂園 18日嗨起來

今年國際童玩藝術節因新冠肺炎疫情影響取消，宜蘭縣府改推「2020宜蘭童玩星光樂園」，即將在18日登場至下月30日，一律免費入場，雖然沒有外國表演團隊，但仍安排超過30支國內優異表演團隊及20組街頭藝人演出。

◎牛稠子車站公園 打卡熱點

「錢潮人潮路過家門不入，我們自造景點吸引遊客！」仁德區成功里內有奇美博物館、十鼓文創園區等觀光熱點，商機卻未延伸至社區，里長鄭晴而催生「牛稠子車站公園」，「沒有火車經過的車站」意外暴紅，躍升熱門景點。

◎來西拉雅吃冰 賞日出觀星

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處今年首度將轄內3大活動，整合為「愛曙泥的光芒：2020西拉雅夏秋季活動」，推出玉井吃冰節、左鎮二寮日出雲海音樂會暨觀星活動及白河關子嶺火王爺巡山祭，活動期間為7月11日至9月6日，邀請民眾趁暑假來趟大自然之旅。

◎加入AR實境 八里沙雕秀浪漫

新北市水利局每年舉辦的八里沙雕展，鬼斧神工、活靈活現沙雕藝術總吸引大批人潮，今年以「2020愛情故事」為主題，邀請沙雕師們入駐，10日開始創作15座「液態之愛」作品，沙雕完成後將打燈成為光雕照亮夜空，今年另加入AR實境，民眾可用手機欣賞浪漫的作品。

◎七彩吊橋萬人嘗鮮 提升遊憩品質

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，開幕半個月已經有1萬7000多人造訪，還有6萬3000人預購門票，因應人潮湧入，將逐步改善各項設施，調整接駁車載送時間及車次；未來，更希望結合七彩湖，成為生態旅遊新軸線。

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(中時電子報)