陳其邁強調，政府一定會照顧原橋頭科學園區的農民朋友，也會有配套措施，相關的協商也一直都在進行。（陳其邁競選團隊提供／袁庭堯高雄傳真）

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁11日上午參加橋頭馬術治療課程開訓典禮，日前民眾黨對手吳益政批評、橋頭科學園區規避環評且破壞有機農業。陳其邁澄清，國家重要經濟建設一切按環評法進行，與農民的協商也一直都在進行。

吳益政先前批評，陳其邁用「智慧型園區」這模糊的名詞來閃躲橋頭科學園區環評，同時消滅了原本土地上的有機農業，且沒有跟當地人討論。

陳其邁回應，行政院已經開過多次招商、環評、都市計畫變更程序、中央地方如何共同促進產業發展的會議，兼顧到農民權益的保障。有關農場的部份，也請行政院李孟諺秘書長跟農委會協調，希望能創造雙贏，也會有完整的配套措施。

行政院、農委會及相關的部會一方面希望未來讓高雄、台南的高科技走廊能連成一片，形成全世界最先進的半導體產業聚落，也是國家最重要的經濟建設。另一方面也希望照顧農民朋友，也會有配套措施，相關的協商也一直都在進行。

對於環評爭議，陳其邁表示，國家重要的經濟建設環評都在進行，沒有閃避的問題，都是按照環評法在進行，公開的資訊都查得到，請吳益政多了解一下就不會誤會。

(中時 )