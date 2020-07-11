行政院農業委員會農糧署為讓消費者吃到安全，安心好食材，持續輔導推動農產品產銷履歷驗證事宜，並自2020年7月起在台北希望廣場設置產銷履歷專區，以帶動國人選購產銷履歷優質食材，本專區即日起正式啟動。

農糧署署長胡忠一表示，台灣對於食安的要求越來越高，希望廣場每周設有130個攤位，自今年7月起每周有20攤為產銷履歷專區，專區內各攤位全數展售經產銷履歷驗證之各項農糧及漁、畜等產品，這些全都是國產農貨，一方面縮短運輸時程，更減少不必要的碳排。

胡忠一指出，農糧署今(11)日辦理記者會並邀請現場展售的產銷履歷農民一起亮「歷」登場，產銷履歷作物如各樣蔬菜、紅豆，芒果，紅龍果，漁產如午仔魚，禽畜產如雞肉、牛肉、豬肉等，這些農產品經過政府輔導及公正第三方驗證單位的嚴格把關，上市前一天才會准許發放產銷履歷標籤，全國目前有990家連鎖超市設有產銷履歷專櫃，鼓勵民眾可以優先選購有產銷履歷標章的農產品。

胡忠一說，預期效益部分，若由20攤位擴大到現場130個攤位，周末每天光現場就有200至300萬的業績，整年下來估計可達1億，生產者藉由後期訂單更有5至10倍的加值效果。

農糧署強調，推動農產品產銷履歷標章是為了讓消費者吃得安全及安心，標章有如農產品的身分證，消費者於「產銷履歷農產品資訊網」輸入追溯碼或掃描QR Code，即可查詢產品的生產者，驗證機構，產地資訊。消費者購買時只需識別「TAP產銷履歷農產品標章」，就能買到經嚴格把關的安全農產品。

(中時 )