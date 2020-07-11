北市八德路4段一家熱炒餐廳，10日晚間10時許發生兩派人馬打架事件，一名男子被打到頭破血流，路旁的車輛也遭受波及，警方獲報立刻出動快打部隊到場壓制，將3人帶回警局偵辦。

警方調查，遭到攻擊的何姓男子，日前與陳姓男子有汽車買賣糾紛，陳男昨晚夥同盧姓友人，到該餐廳圍堵何男，2人先持玩具槍恐嚇何男，再以鋁棒及木棒予以痛毆，造成何男頭部撕裂傷，經送往長庚醫院治療後已無大礙。因雙方互相提出傷害告訴，警方訊後依法送辦。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)