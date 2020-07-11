台中市南屯區精密機械科技園區內，文山三街和保安九街的人行道緊鄰五米深溝，附近居民行走時險象環生、心驚膽跳，深怕一不留神失足跌落深溝，恐求助無門；市議員張耀中11日邀集市府經發局和建設局養護工程處現勘，決議建設護欄保護行人安全，相關建設經費由經發局來籌措。

「走路還要怕掉入深溝！」張耀中說，文山三街和保安九街的人行道，呈L型目前緊鄰大學用地，現況用黃色防撞桿間隔加部份警示燈來提醒行人，防護作用為零，尤其如有孩子奔跑，掉落深溝後果恐不堪設想。

張耀中（右三）邀集市府經發局和建設局養護工程處現勘，決議建設護欄保護行人安全，相關建設經費由經發局來籌措。（市議員張耀中提供／陳世宗台中傳真）

張耀中指出，這5米深溝非常危險，目前是當作灌溉溝使用，但夏日午後常有大雨造成溝內水流湍急，萬一有人跌落，相關單位做再多的事後補償都來不及；建議經發局可用園區開發基金的維護費用來辦理，如不行建請市長動用第二預備金用最快的速度發包施工。

建設局養工處長彭岑凱說，丈量這段L型人行道長度約400餘公尺，評估設金屬圍籬經費約250萬元，但因圍籬設置地點有涉及土地權屬，工程部分基於市府一體性一定協助，但其他問題要交由其他業務單位溝通協調。

經發局專委黃于珊表示，精密機械園區是台中的重要產業聚落，加上勞工合宜住宅陸續有新家庭遷入；經發局就建設經費部分會想辦法，一起維護市民安全和園區形象。

參與會勘計有立法委員張廖萬堅服務處、文山里長何中信、精密機械科技園區廠商協進會張瑞芝理事長、勞工合宜住宅新業誠家管委會及住戶等人；皆希望市府用最快的時間將安全圍籬建置完成，給行人一條安全的路。

(中時 )