36歲女星小Call（郭怡伶）2年前閃嫁上班族老公，婚後她曾和婆婆「毛毛姐」上節目分享家庭趣事，婆婆爆料小Call在家有如風紀股長，若收納不合她意就會被質問，讓婆婆壓力很大。最近小Call受訪，透露被婆婆酸是假奶、有人娶要珍惜，但她沒受傷，笑說婆媳相處有如母女，有什麼話都直來直往。

小Call先前和婆婆上節目，自曝婆媳直率過招方式，小Call在家裡會訂下嚴格收納規定，要求婆婆配合，節目播出後引來很多網友私訊謾罵小Call，婆媳倆為此再上節目回應，毛毛姐護航強調：「他們可能不知道我們怎麼相處，寫那些無聊的，就把它當作沒那回事」，並指小Call雖然管很嚴，但家裡從此井然有序。

據《聯合報》報導，小Call分享曾被婆婆虧是假奶女星，她澄清自己當時手術是自體脂肪隆乳，算是真奶，她也說台灣很多婆媳之間都不敢這樣說話，心事都憋著，她不怪婆婆酸她，兩人越吵感情越好，婆婆為了以後想幫小Call帶小孩，還努力考了保母證，可見一家人吵不散的親情。

(中時電子報)