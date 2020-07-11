前新北市長朱立倫被指積極備戰明年黨魁選舉，針對黨祕書長李乾龍日前指稱明眼人都看得出朱立倫對明年黨魁有企圖心，朱今天回應表示，每個人都有企圖心。資深媒體人韋安則表示，朱真正的對手是新北市長侯友宜！朱江明年的黨主席之爭，是檯面上的，朱侯2024誰選總統？才是檯面下和本質之爭。

明年國民黨黨主席選舉，究竟誰會參選，成為外界關注焦點！朱立倫今日表示，國民黨再這麼慘、爛、小的情況下，若還要爭鬥，「唉！真的是不要被綠營見縫插針，若藍營還隨之起舞的話就很慘」。對於李乾龍稱明眼人都看得出朱對明年黨魁有企圖心，朱堅定表示，每個人都有企圖心，在旁的江啟臣則緩頰，稱企圖心是為年輕人。

韋安9日在臉書指出，朱立倫真正的對手是侯友宜！朱江明年的黨主席之爭，是檯面上的。朱侯2024誰選總統？才是檯面下和本質之爭。他說侯友宜今年63歲，2024年時已經66歲，2028年時更已經快70歲。他說若2024年有機會，侯大有可能出來選，現在一天當兩天用，累積威望和實力。

韋安認為，侯友宜唯一的障礙，是對朱立倫的人情和倫理包袱，如何克服。

(中時電子報)