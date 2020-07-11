陸委會官網現在設置的港版國安法專區，媒體問及行政院長蘇貞昌是否是擔心國人未來到香港可能被消失，蘇貞昌表示，港版國安法受世界各國抨擊，這個是惡法，要小心應對，港版國安法管的範圍太大，若國人過境香港可能會現如險地，因此陸委會才提供各種資料給民眾參考。

蘇貞昌指出，香港在中國控制下出現這一個惡法，與社會大眾習慣的民主、自由的台灣相差甚大，一定要小心應對，也希望大家珍惜我們的環境，了解到擁有自由與民主的台灣是多麼可貴，希望大家一起捍衛。

(中時 )