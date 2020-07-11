陸委會網站設國安法專區 蘇貞昌：擔心民眾過境香港陷險境 16:302020/07/11 中時 張睿廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌指出，陸委會已設置國安法專區，希望讓大眾了解內容，避免過境香港陷入險境。 （張睿廷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸委會官網現在設置的港版國安法專區，媒體問及行政院長蘇貞昌是否是擔心國人未來到香港可能被消失，蘇貞昌表示，港版國安法受世界各國抨擊，這個是惡法，要小心應對，港版國安法管的範圍太大，若國人過境香港可能會現如險地，因此陸委會才提供各種資料給民眾參考。 蘇貞昌指出，香港在中國控制下出現這一個惡法，與社會大眾習慣的民主、自由的台灣相差甚大，一定要小心應對，也希望大家珍惜我們的環境，了解到擁有自由與民主的台灣是多麼可貴，希望大家一起捍衛。 (中時 ) #香港 #蘇貞昌 #國安法 #陸委會 #台灣 也許您會感興趣 政治熱門新聞 高雄「路不平」？這一幕讓上千人驚呆！市府回應... - 政治 不是黨主席！韓國瑜沉潛後 陳揮文爆他的下一步 - 政治 2024總統大選誰出戰？沈富雄鐵口直斷：3個半 - 政治 妻被許崑源遺孀提告...施明德「回一句」 網怒了！ - 政治 轉行後！王淺秋臉書「吐37字心聲」 萬名網友推爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。