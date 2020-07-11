台中市家庭教育中心與伊甸基金會11日合作辦理家庭親子烘培日活動，邀請親子共同參加，透過親子一起做烘培，融入家庭教育概念，達成有效親子溝通，進一步增加家庭成員之互動；教育局表示，中心特別設計週末親子互動活動，鼓勵父母多陪伴孩子，也增進孩子的獨立性。

中市家庭教育輔導團邱榮芳老師擔任講師，透過邱老師帶領，大家齊心一起製作綠豆糕。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

教育局指出，活動參與對象為6-10歲學童及其家庭成員，特邀請中市家庭教育輔導團(東山高中)邱榮芳老師擔任講師，透過邱老師的帶領下，大家齊心一起製作綠豆糕；從清洗綠豆、用磅秤量測、學習綠豆糕皮與餡料的製作、模具的操作等等。

親子烘培過程中，讓小朋友體驗家務分工，了解家長平時處理家務的辛勞，促進親子間的和諧關係，增進彼此親子交流及互動。家長們表示，活動可以帶著小孩一同體驗親子烘培是很棒的學習，親手製作出自己的成品，也相當有成就感。

課程活動利用週末，讓小朋友跟爸爸媽媽一起參加烘培，促進親子之間的陪伴。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

家庭教育中心表示，課程由中心與伊甸基金會合作，規劃親子假日活動，利用週末，讓小朋友跟爸爸媽媽一起參加烘培活動，促進親子之間的陪伴。

教育局強調，未來仍會安排各項親子活動，現今資訊化社會，大部分的家庭都會在家裡使用手機、網路，為增進親子關係，中心特別設計週末親子互動活動，鼓勵父母多陪伴孩子，也增進孩子的獨立性。

(中時 )