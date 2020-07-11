烏克蘭女將雅絲崔絲卡支持黑人民權，卻引發種族歧視爭議。（美聯社資料照）

烏克蘭女將雅絲崔絲卡(Dayana Yastremska)支持黑人民權反而遭到砲轟，她9日在IG貼照片，她把自己半邊上身塗成黑色(她是金髮白人)並宣示「種族平權」。其實這已經犯了大忌，混血女將大坂直美立即出言糾正：「妳不是在塗黑臉吧？」

照片當天就被刪除，雅絲崔絲卡解釋：「我以為那些照片可以宣揚種族平權，顯然適得其反。我被警告那有負面影響，但我認為那不是塗黑臉。我很失望照片被誤解了。我只是想要表達對平權的想法，我誠摯地對被冒犯的人道歉。」

今年20歲的雅絲崔絲卡女單世界排名第25，她不是美國人。「塗黑臉(blackface)」在19世紀做為美國白人裝扮黑人的一種方式，通常裝扮者的行為帶有濃厚種族刻板印象，相關行為在現今被視為針對非裔的歧視。

雅絲崔絲卡裝扮時還把塗黑的那半邊頭髮改成非裔人種的小捲髮，有自稱非裔血統的網友覺得這不算侮辱：「她還年輕不懂事，而且是俄國人，我們之間本來就有文化差異。」反對者則指出：「她確實塗了黑臉，我們沒有任何理由能忍受這種事。」

(中時電子報)