先前傳出家庭因素並未隨隊前往奧蘭多「隔離泡泡」的快艇當家球星「可愛」里歐納德，11日透過快艇總教練瑞弗斯親口證實，預計今天就會抵達奧蘭多接受隔離與新冠檢驗，也讓快艇陣容即將到齊，但瑞弗斯更加安心的是保羅喬治的完全康復。

其實目前不僅里歐納德還沒報到，先前確定感染新冠的沙梅特，以及因故沒有隨隊的賈麥克格林與祖巴茲，也將在未來幾天陸續抵達奧蘭多，不過他們除了必須先要接受隔離，更需至少兩次新冠檢測呈現陰性，才可加入球隊訓練或比賽。

「截至目前為止，我還沒真正看過球員的打球狀況，卻持續觀察喬治的投籃情況，他看起來狀態極佳，」瑞弗斯說，「去年季前訓練營期間，喬治並非很健康，也沒法好好打，現在面臨第2次訓練營，他百分百健康，這對我們意義重大。」

「這段停賽期間，給予我們足夠的休息時間，我們之前有些球員有傷在身，狀態也反反覆覆，這段時間給了我們恢復到百分之百的機會，」瑞弗斯說，「在有限訓練條件下，我們狀況仍然維持不錯，所以這段停賽期間並沒真正傷害到我們。」

(中時 )