立法院臨時會正在處理國民參選刑事審判法，民進黨團支持司法院提出的參審制，司改團體則要求參審陪審兩案併行，民進黨團書記長鍾佳濱曾以器官移植比喻，參審比較不會有排斥，陪審會有排斥問題，且兩制併行可能出現當事人選擇對自己有利的制度，主張單一制度試行。陪審參審一併試行推動大聯盟召集人林永頌反駁，批評鍾佳濱不是學法律，很多講法是錯的，希望未來不論是參審或陪審制，在程序上都可以有選擇權，只要把規則訂清楚即可。

針對鍾佳濱日前提到參審制與陪審制觀點，林永頌今提出3點反駁，首先鍾佳濱以器官移植比喻，參審比較不會有排斥，陪審會有，且證據法則陪審制比較不能銜接，林永頌說，這是錯的，舉證責任是檢察官要證明，不論陪審、參審或職業法官都一樣，無罪推定論，不需要被告沒有證明自己無罪的義務。

林永頌說，未來不論是參審制的國民法官或陪審制的陪審員，在沒有法律背景下，證據法則應該要訂得更詳細，以利決定是否有罪，陪審參審是法案的火車頭，應該一併改進很多需要精進的地方。

另外，鍾佳濱稱兩制宣傳教育成本較高，增加人民學習難度，如果兩制一併試行，當事人會選擇對自己有利的制度。林永頌說，陪審制的陪審員要聽懂法官的指示，並在法庭上聆聽清楚檢辯雙方證詞；參審制則是在最後評議階段，國民法官要跟法官共同討論，未來人民參與審判都有2年的準備期，學習上沒有那麼困難。

對此，鍾佳濱解釋，引進新的制度就如同器官移植，要減少排斥，他認為，兩制併行適應跟排斥的風險比較高，但沒有說參審或陪審哪個制度會不會有排斥問題。鍾佳濱強調，各種不同看法及專業意見都尊重，他身為民代了解民意，要用符合民意最大利益方式來決定制度。

(中時 )