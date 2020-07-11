新北市新店區民宅驚傳有猴群入侵！位在橋愛七路社區民宅，昨清晨有住戶聽到屋頂傳出巨響，原以為是小偷，上樓一看，竟有約20隻表情凶狠的猴子，緊緊抓著鐵窗，疑似想要闖入房屋內。一名陳姓女友拿起手機記錄下畫面，並提醒附近住戶門窗關好，網友看後驚呼「太神奇了，從沒想過大台北地區也有猴群出沒」。

陳姓女網友在臉書《我們是新店人》貼出一段影片，一大清早有猴群出現蹤在附近樹叢及民宅屋頂磚瓦上，四處跳來跳來去，甚至跑到民宅窗邊緊緊抓著鐵窗，疑似想要闖入房屋內，神情相當凶狠，還好鐵窗空間太小進不來。

畫面曝光引起網友熱議「感覺好兇喲」、「原來新店有猴子」、「好山好水好多猴」、「你看著牠眼睛，比他中指他會爆氣」、「我住烏來，現在幾乎清晨都看的到」。

其實猴群並非首次出沒新店區，鄰近山邊的社區都曾碰過類似情形，也曾傳出猴群大街上欺負流浪貓，民眾伸手示好卻差點遭攻擊事件。新北市動保處表示，千萬不可餵食，只要沒有食物，猴子就會自行離去。

(中時電子報)