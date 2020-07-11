儘管美國總統川普周五（10日）又撂狠話，稱美中關係因新冠疫情遭受嚴重破壞，目前不考慮與大陸達成第二階段貿易協議，但北京政府持續履行首階段協議承諾，向美方採購137萬噸玉米，創下單日歷史次高。

美國農業部公布最新數據，大陸向美國購買136.5萬噸玉米，為25年以來單日最高，僅次於1994年12月的145萬噸。除了玉米外，大陸還向美方19萬噸硬紅春小麥和13萬噸硬紅冬小麥，都將於下個種植季交付。

由於大豆油需求增溫，大陸宣布將上調大豆進口量至300 萬噸，玉米進口量也將從上月增加 200 萬噸來到600 萬噸，努力儘速達成第一階段貿易協議。

今年1月15日美中達成第一階段協議，大陸承諾將在2020～2021年之間採購價值2000億美元的美國產品，包括製造業、農業、能源與服務等。

然而，隨著新冠疫情爆發、大陸通過香港國安法等，導致美中關係持續惡化，川普周五更撂話，抨擊大陸防疫不力，目前已不考慮與中國大陸簽署第二階段貿易協議。

(中時電子報)