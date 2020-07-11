今天早上的11點10分在石門區中山路上舉行第六救災救護大隊石門分隊落成典禮，新北市長侯友宜特別到場主持。（讀者提供／林俊翰翻攝）

新北市長侯友宜也特別邀請到各界人士到場觀禮並共同祈福。（讀者提供／林俊翰翻攝）

第六大隊石門分隊新建大樓的設計構想是以綠建築為取向，針對消防專業、環保、舒適三大要素為訴求。（讀者提供／林俊翰翻攝）

今天早上的11點10分在石門區中山路64-1號，舉行第六救災救護大隊石門分隊落成典禮，新北市長侯友宜也特別邀請到各界人士到場觀禮祝福。為了能使新北石門區市民，能得到更加完善的援救安全服務與增進警消執行效率，新北市政府近年來，不斷修建改善較為老舊的消防廳舍。

據了解，本次的建工程基地面為2037平方公尺，整棟樓層以鋼筋混凝土建成，1樓為停車場與值班室，2、3樓為辦公區，總樓面積為1352平方公尺，共耗費4780萬5547元。同時，此棟消防大樓的設計構想是以綠建築為取向，針對消防專業、環保、舒適3大要素而落成。

石門是新北市最北行政區也是熱門旅遊勝地。但是，舊有的石門分隊辦公樓空間狹小，無法發揮救災效率，加上救援需求日漸龐大，因此特別規劃興建石門分隊新廳舍，除了能提升警消人員的執行效率，也能給予更為完善的後勤支援。

侯友宜上任以來極力改善消防老舊廳舍，已從108年起就有6處消防分隊改善興建中，分別是國光分隊暨警察局國光派出所、第七大隊中和中隊暨分隊、第五大隊、中隊暨車輛保養中心、大埔分隊、萬里分隊分隊、坪林分隊、市民活動中心，而目前鳳鳴分隊、淡海分隊仍在規劃當中。

(中時電子報)