大聯盟為了預防球隊作客其他城市，突然有球員染疫或是受傷，因此允許各隊攜帶3名球員的「後備名單」（TaxiSquad）前往客場作戰，不過近日芝加哥小熊新秀阿佐雷（Adbert Alzolay）就在推特抱怨，稱「後備名單」提供的薪水不夠花，雖然他隨即將推文刪除，但仍被媒體報導出來。

據《Yahoo Sports》記者斯特賓斯（Tim Stebbins）報導，阿佐雷推文的內容，主要是在抱怨「後備名單」日薪太低，每天只有18美元可花，而且還要支付球團工作人員小費，一整天下來可能只剩下10美元（約新台幣300元），不過據斯特賓斯所知，「後備名單」每天能夠拿到25美元的日薪，並且不會被扣除任何小費。

雖然阿佐雷隨後將推文刪除，但此番言論卻已被媒體廣泛報導，小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）也坦言，小聯盟球員薪水不足的確是事實，但是除了提供餐錢和薪水外，球團每天會在球場提供兩餐、住宿，還有充足的工作人員來照顧球員們，艾普斯坦認為，球隊在這點做得非常好。

艾普斯坦澄清，給工作人員的小費並沒有從薪水裡扣除，而且現在預計不會由球員去承擔這項費用，他也沒有要求阿佐雷將推文刪除。

阿佐雷是小熊農場備受期待的新秀之一，上季還完成大聯盟初登板，整季出賽4場，留下1勝1敗、防禦率7.30的成績單，根據先前協議，大聯盟球團無須要求40人名單中的所有球員參加訓練營，不過必須支薪給這些球員，正因如此，身為40人名單之中的阿佐雷便能受惠於這項協議，拿到大約3萬美元。

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(中時電子報)